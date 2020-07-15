Детский сад №232 Ижевска закрывать не будут

Здание выкупит город.

Ижевск. Удмуртия. Детский сад №232 в Ижевске закрывать не будут. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации города.

Учреждение принадлежит Ижевскому механическому заводу-2. Cобственник выставил здание на продажу и намерен оказывать услуги до 7 августа.

«Его собираются продавать, и мы неоднократно обращались к руководству Ростеха, и у них есть добрая воля продать его нам», - рассказал ранее журналистам глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Как уточнили в администрации, рабочие места за персоналом детсада сохранятся, дети также продолжат его посещать, а само учреждение передадут Управлению образования.

В настоящее время объект оценивается в 70,4 млн рублей. Пока стороны ведут переговоры по порядку и срокам оплаты. Власти Ижевска надеются оформить рассрочку и уже в этом году провести первый платеж.

«Я обратился к главе республики с просьбой подписать нашу просьбу на имя руководителя Ростеха с просьбой согласовать нам трехлетнюю рассрочку с уплатой равными платежами каждый год. Мы боремся за этот садик, он нам нужен, подчеркиваю», - добавил Бекмеметьев.

Он также отметил, что сегодня в дошкольных учреждениях города не хватает порядка 6 тыс. мест. Детский сад №232 рассчитан на 240 мест.

Upd: как сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев, договорённость о рассрочке платежа с Ростехом достигнута, в данный момент идёт подготовка документов к сделке.