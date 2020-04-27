Педагоги из Удмуртии победили во всероссийском IT-хакатоне

За звание лучших боролись более 400 человек.





Ижевск. Удмуртия. Две команды учителей из Удмуртии стали победителями и призёрами на всероссийском педагогическом онлайн-хакатоне «Инновационные образовательные решения». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртской Республики.

Соревнования проходили удалённо с 24 по 26 апреля.

Команда «КаравАi» заняла первое место в своей номинации. В её составе были куратор школьных проектов Анна Габдуллина, а также IT-специалисты Олег Кравцов и Анастасия Караваева. Команда педагога допобразования из Вавожского центра детского творчества Ирины Мышкиной заняла третье место.

«Все задачи были весьма актуальные для заказчиков, не имеющие простых и однозначных решений, требующие нестандартных и междисциплинарных подходов», — рассказала Анна Габдуллина.

Всего в хакатоне участвовали более 400 человек со всей страны. Среди них были педагоги, IT-специалисты, студенты, бизнесмены. Мероприятие проходит уже в третий раз.

«При обычном течении жизни я бы не приняла участие в хакатоне, поскольку это расходы на дорогу, потеря не менее пяти дней. Я так рада такому формату. Еще это был большой опыт с точки зрения использования ресурсов для дистанционки», — сказала Анна Габдуллина.