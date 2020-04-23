До конца апреля школы Удмуртии должны завершить обучение по ряду предметов

Дистанционное обучение в школах сохраняется до 30 апреля.

Ижевск. Удмуртия. До 30 апреля все школы Удмуртии должны завершить плановое обучение по нескольким предметам. Об этом сообщил Александр Бречалов.

В перечень вошли: физкультура, ритмика, музыка, ИЗО, технология, ОБЖ, родной язык, родная литература, второй иностранный язык, МХК.

«Мы дали возможность для творческого подхода к этому вопросу. Настоятельно рекомендую, как отец, не убирать с повестки дня ребенка и физкультуру, и ИЗО, тем, у кого есть возможность <...> поддерживайте, давайте в качестве такого креатива, творчества», - отметил Бречалов.

Кроме того, до 30 апреля 11-классникам выставят оценки по предметам, по которым выпускники не будут сдавать ЕГЭ. С мая они будут заниматься только по экзаменационным предметам. Учителям, уроки которых завершились досрочно, зарплату оставят на прежнем уровне.

Также он сообщил о необходимости сократить объемы домашнего задания в средней и старшей школе. С 1 мая в начальной школе домашние задания отменят.

Дистанционное обучение в школах сохранится до 30 апреля. Далее ситуация будет решаться исходя из эпидемиологической обстановки.