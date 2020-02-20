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В Вавожском районе Удмуртии начали сносить аварийную школу

10:10, 20 февраля, 2020
Анна Торхова
В Вавожском районе Удмуртии начали сносить аварийную школу
10:10, 20 февраля, 2020
Анна Торхова
145
0
#дети\n#Вавож\n#Удмуртия\n#школа
Фото: vk.com/club179387130
145
0

На её месте появится учреждение на 160 мест.

Вавож. Удмуртия. В деревне Большое Волково в Удмуртии начали сносить старый аварийный корпус средней школы 1970 года постройки. Об этом «Сусанину» сообщил начальник управления народного образования Вавожского района Анатолий Тарасов.

Ребят перевели в новое здание начальной школы, которое построили в 2006 году. Учебный процесс организован в две смены.

По словам Тарасова, на месте снесенной школы появится учреждение на 160 мест. «Она будет построена по современному проекту, там будут высокие потолки 3,5 метра, просторные холлы, большой спортзал», - добавил он. Построить здание планируют за год.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в 2020 году в республике начнут строить три школы в Пычанках Завьяловского района, Селтах и Большом Волково.

10:10, 20 февраля, 2020
Анна Торхова
145
0
#дети\n#Вавож\n#Удмуртия\n#школа

 

 

 


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