Ремонт в спортзале одной из школ Воткинска проводили во время занятий

Образовательное учреждение оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Воткинск. Удмуртия. Воткинская межрайонная прокуратура проверила работу городской школы №10. Как сообщила пресс-служба ведомства, проверка касалась исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Выяснилось, что в январе 2020 года в школьном спортзале проводились ремонтные работы. При этом занятия физкультуры проходили здесь же. Это является нарушением статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и пункта 4.32 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.

По итогам проверки Воткинский межрайонный прокурор внёс представление об устранении нарушений закона в управление образования администрации Воткинска. Кроме того, территориальный отдел управления Роспотребнадзора возбудил в отношении школы производство по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 6.7 КоАП России «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения».

Образовательное учреждение оштрафовали на 30 000 рублей.