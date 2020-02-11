Аварийное здание бывшего профилактория УдГУ превратят в лабораторный комплекс

Реконструкцию начнут в этом году.

Ижевск. Удмуртия. В здании бывшего профилактория Удмуртского госуниверситета откроют учебно-лабораторный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Здание было построено в 50-х годах прошлого века. В течение 60 лет в нем размещались общежитие, детсад и профилакторий. В 2008 году здание признали аварийным, а в 2019 году вуз попал в федеральную адресную инвестиционную программу и получил на реконструкцию помещения более 140 млн рублей.

Работы начнут в 2020 году. В марте вуз планирует получить положительное заключение по проектно-сметной документации.

В 2021 году реконструкцию завершат. В обновленном помещении появятся лаборатории института гражданской защиты, института естественных наук. Для безопасности новый учебный корпус соединят с первым корпусом надземным переходом.