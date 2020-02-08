Лекция журналиста Михаила Котова о необычных изобретениях атомного века началась в Ижевске

Информагентство «Сусанин» ведёт прямую трансляцию мероприятия.
Ижевск. Удмуртия. Лекция научного и военного журналиста изданий «Популярная механика», «Известия», «Профиль» и Forbes Михаила Котова под названием «Самые необычные изобретения атомного века» началась в Ижевске. Информагентство «Сусанин» ведёт прямую трансляцию мероприятия.
Напомним, 7 февраля Михаил Котов провёл в столице Удмуртии лекцию под названием «Лунная гонка 2.0».
В субботу, 8 февраля, лектор расскажет о самых странных, интересных и иногда беспечных изобретениях времён расцвета атомной энергетики.
Отдельный материал Михаил Котов посвятил рассказу о детских игрушках.