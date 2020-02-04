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Программу мониторинга потребности в кадрах могут создать в Удмуртии

09:00, 04 февраля, 2020
Дарья Саушина
Программу мониторинга потребности в кадрах могут создать в Удмуртии
09:00, 04 февраля, 2020
Дарья Саушина
74
0
#образование\n#Удмуртия\n#высшее образование\n#Госсовет Удмуртии
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
74
0

Также в республике предложили создать региональную отраслевую программу по кадровому обеспечению, рассчитанную на несколько лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут внедрить мониторинг потребности отраслей в кадрах и программу по обеспечению предприятий работниками. Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии, с такими предложениями вышли участники круглого стола, основной темой которого стала целевая подготовке кадров.

Год назад, с 1 января 2019 года, в федеральное законодательство об образовании внесли изменения, касающиеся целевиков. Теперь договор о целевом обучении можно заключить для получения диплома как в учреждениях высшего, так и среднего профессионального образования. Ещё одним важным изменением является то, что договор может быть заключен не только с абитуриентом, но и со студентом.

Кроме того, появилась возможность заключить договор напрямую с работодателем, а также расширен перечень субъектов, с которыми обучающийся может заключить такой контракт. Это могут быть федеральные или региональные органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица или индивидуальные предприниматели. Образовательное учреждение больше не является обязательной стороной договора.

Новыми существенными условиями договора стали обязательства будущего работодателя по предоставлению мер социальной поддержки студентов, включая материальное стимулирование, оплату дополнительных платных образовательных услуг, жилья и последующее трудоустройство. Помимо этого, теперь на законодательном уровне также закреплены обязательства со стороны студента. Он обязан успешно обучаться и отработать не менее трех лет в организации заказчика.

В связи с изменениями в федеральное законодательство, в Удмуртии разработали поправки в региональную нормативно-правовую базу. Законопроект предполагает, что правительство региона сможет устанавливать квоты на целевое обучение, порядок выплаты штрафов за неисполнение обязательств, утверждать перечень направлений подготовки специальностей, приоритетных для экономики республики и порядок заключения договоров о целевом обучении. Кроме того, региональный кабмин будет проводить мониторинг трудоустройства целевиков.  

09:00, 04 февраля, 2020
Дарья Саушина
74
0
#образование\n#Удмуртия\n#высшее образование\n#Госсовет Удмуртии

 

 

 


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