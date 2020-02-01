Детсад в микрорайоне «Сельхозвыставка» в Ижевске могут сдать раньше срока

Учреждение разгрузит детсады №12, №102, №152.

Ижевск. Удмуртия. Строительство детского сада на 116 мест в микрорайоне «Сельхозвыставка» в Ижевске идет с опережением графика. Согласно контракту, работы на объекте должны завершиться в октябре 2020 года, однако сегодня объект готов уже на 70%, сообщает пресс-служба города.

По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, есть перспектива сдачи объекта до плановой даты.

Новое учреждение позволит разгрузить детсады №12 в мкрн Столичный, №102 и №152 на Воткинском шоссе.

Из регионального и федерального бюджетов на возведение здания было направлено 114,6 млн рублей, еще 30 млн рублей вложил сам застройщик - компания «СТИМ». «Впервые в истории нашего города строится социальный объект при активном участии частного инвестора, который строит жилые кварталы», - отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев. В ближайшее время будут решены вопросы с подключением газа, тепла, рабочие приступят к чистовой отделке помещений.

Напомним, в прошлом году в рамках нацпроекта «Демография» в Удмуртии завершили строительство 27 яслей. В этом году ясли и детские сады появятся в Ижевске в микрорайоне № 7 Восточного жилого района, в Сарапуле, Воткинске, в селе Мишкино Шарканского района, Вавоже и Алнашах.