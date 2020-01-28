Директор школы из Ижевска вышла в финал конкурса «Лучшие руководители РФ»

Победителя выбирают с помощью народного интернет-голосования.

Ижевск. Удмуртия. Алла Никитина, возглавляющая ижевскую школу «Липовая роща», вышла в полуфинал конкурса «Лучшие руководители РФ». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии.

Всероссийский конкурс стартовал в мае 2019 года. На него подали 30 тысяч заявок со всей страны. Алла Никитина попала в топ-1000 участников и вышла в финальный этап, победителя в котором выберут с помощью открытого голосования.

Поддержать директора ижевской школы можно по ссылке до 31 января.

Конкурс «Лучшие руководители РФ» проводится с целью выявления и дальнейшей поддержки перспективных управленцев.