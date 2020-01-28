Конкурс «Правнуки Победителей-2020» стартовал в Удмуртии

Участникам предлагают написать сочинение о боевом пути ветерана.

Ижевск. Удмуртия. Ребят из Удмуртии приглашают принять участие в конкурсе исследовательских работ «Правнуки Победителей-2020». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Основной тезис — «От истории семьи — к истории страны». Благодаря проекту школьники смогут научиться работать с архивными документами, узнают фронтовую историю своей семьи.

Участникам необходимо изучить трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение. В работе ребята должны использовать архивы Минобороны России, газеты военных лет, письма, сохранившиеся фотографии. Материалы нужно отправить до 15 марта.

Победителей пригласят в Москву и 9 мая они смогут пройти в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.

В проекте могут принять участие ребята не только из России, но и стран дальнего и ближнего зарубежья в возрасте от 11 до 18 лет.