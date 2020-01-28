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Более 800 млн рублей ежегодно потребуется Удмуртии на обеспечение бесплатным питанием учеников начальных классов

13:30, 28 января, 2020
Анна Торхова
Более 800 млн рублей ежегодно потребуется Удмуртии на обеспечение бесплатным питанием учеников начальных классов
13:30, 28 января, 2020
Анна Торхова
152
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа
Фото: arzik2
152
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С 1 сентября горячее питание смогут получать около 83 тыс. ребят.  

Ижевск. Удмуртия. На обеспечение бесплатным питанием всех учеников начальных классов Удмуртии потребуется 830 млн рублей. Об этом во вторник, 28 января, в Госсовете республики в рамках Дня депутата рассказала министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

Напомним, 15 января Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию призвал обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс.

«В Удмуртской Республике ситуация достаточно хорошая с горячим питанием во многом благодаря подпрограмме «Детское школьное питание», - добавила Болотникова. Сегодня на селе бесплатно питаются около 30 тыс. школьников. В горячий завтрак входят: каша на молоке, чай и хлеб.

Также питание получают 1363 ребенка из малообеспеченных, многодетных семей, 1300 ребят из малообеспеченных семей, 2600 ребят с ограниченными возможностями здоровья.

После внедрения инициативы бесплатно питаться смогут свыше 83 тыс. школьников. Планируется, что федеральное софинансирование на эти цели составит 81%.

Что касается состояния пищеблоков, то до 2013 года в Удмуртии выделялись средства на их переоснащение, сейчас ремонт проводится за счет внебюджетных средств, самих организаторов питания.

«Горячее питание уже есть, это не требует полной реорганизации пищеблоков. Конечно, проблемы есть, и пока они оцениваются свыше чем в 100 млн рублей, это на доукомплектование, на замену оборудования», - добавила Светлана Болотникова.

Кроме того, 28 января депутаты рассмотрели инициативу президента России о доплате классным руководителям не менее 5 тыс. рублей из федерального бюджета. По словам председателя постоянной комиссии по науке Госсовета Удмуртии Татьяны Ишматовой, депутаты предлагают освободить эту сумму от налога, как это происходит с выплатами земским докторам. «Каким образом это будет работать, если классный руководитель работает на два класса, малокомплектные школы, ну и, конечно, наши среднеспециальные профессиональные образовательные организации, там, где дети 10-11 класс по возрасту, будет ли куратор получать эту надбавку – эти вопросы мы по своей линии отрабатываем», - рассказала Татьяна Ишматова.

13:30, 28 января, 2020
Анна Торхова
152
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа

 

 

 


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