Школа из Глазова стала победителем всероссийского конкурса

Образовательное учреждение приняло участие в смотре «Лучшие 1000 школ — 2019».

Глазов. Удмуртия. Школа №17 в Глазове стала победителем всероссийского ежегодного смотра-конкурса образовательных организаций «Лучшие 1000 школ — 2019» России. Об этом сообщила пресс-служба администрации города во вторник, 8 октября.

Отмечается, что сам конкурс проводится порталом 1000школ.рф, совместно с производственными предприятиями, участниками кластеров промышленности Минпромторга России с целью выявления тысячи лучших школ, гимназий, лицеев, техникумов страны с наиболее активными и творчески работающими коллективами.

Усилиями педагогического коллектива, школа вошла в первую двадцатку независимого рейтинга.