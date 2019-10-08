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Школа из Глазова стала победителем всероссийского конкурса

13:00, 08 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Школа из Глазова стала победителем всероссийского конкурса
13:00, 08 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
146
0
#Глазов\n#конкурс\n#Удмуртия\n#школы
Фото: ciur.ru
146
0

Образовательное учреждение приняло участие в смотре «Лучшие 1000 школ — 2019».

Глазов. Удмуртия. Школа №17 в Глазове стала победителем всероссийского ежегодного смотра-конкурса образовательных организаций «Лучшие 1000 школ — 2019» России. Об этом сообщила пресс-служба администрации города во вторник, 8 октября.

Отмечается, что сам конкурс проводится порталом 1000школ.рф, совместно с производственными предприятиями, участниками кластеров промышленности Минпромторга России с целью выявления тысячи лучших школ, гимназий, лицеев, техникумов страны с наиболее активными и творчески работающими коллективами.

Усилиями педагогического коллектива, школа вошла в первую двадцатку независимого рейтинга.

13:00, 08 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
146
0
#Глазов\n#конкурс\n#Удмуртия\n#школы

 

 

 


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