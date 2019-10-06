  • $ 65.03 ↓
  • € 71.35 ↑

Минимальный проходной балл вырастет в вузах Удмуртии в 2020 году

15:02, 06 октября, 2019
Дарья Саушина
Минимальный проходной балл вырастет в вузах Удмуртии в 2020 году
15:02, 06 октября, 2019
Дарья Саушина
168
0
#образование\n#Удмуртия\n#вузы
Фото: @arzik2
168
0

В большинстве учебных заведений увеличилось количество бюджетных мест.

Ижевск. Удмуртия. А 2020 году в вузах Удмуртии вырастет количество бюджетных мест. Правда, как сообщает «Моя Удмуртия», увеличится и минимальный проходной балл. Так, по математике необходимо будет набрать не менее 39 баллов. В этом году на попадание в вуз могли рассчитывать абитуриенты с 27 пунктами.

«Рост существенный, он коснулся и других предметов ЕГЭ. Это и физика, информатика, русский язык ну практически все, везде идёт повышение минимальных проходных баллов», - рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии ИжГТУ имени Калашникова Михаил Дягелев.

С учетом этого обстоятельная университеты планируют пересмотреть требования к будущим студентам. «Мы скорректировали перечень вступительных испытаний по некоторым направлениям подготовки, - сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии УдГУ Павел Ходырев. - То есть сделали его более разноплановым, чтобы иметь возможность принять абитуриентов с теми или иными баллами, например, мы увеличили количество направлений подготовки, на которые можно поступить с ЕГЭ по информатике, не секрет, что ЕГЭ по физике часто пугает школьников».

Возможность получения дополнительных 10 баллов для абитуриентов сохранили. Их можно заработать победой на олимпиадах, конкурсах, сдаче норм ГТО, участием в волонтерском движении.

Право выбора при поступлении тоже пока осталось прежним: заявления можно подать в пять вузов и на три направления в каждом из них. Приёмная кампания в следующем году традиционно стартует в середине июня.

15:02, 06 октября, 2019
Дарья Саушина
168
0
#образование\n#Удмуртия\n#вузы

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Представители Удмуртии покинули правительство Севастополя

09:00, 01 октября, 2019
4436

Полиция задержала в Ижевске бывшего руководителя «управляек» Рауфа Кутдузова

3675
14:49, 03 октября, 2019

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии

3618
11:35, 02 октября, 2019

Две новые деревни нашли в Удмуртии при подготовке к всероссийской переписи

3189
14:00, 02 октября, 2019

Юный водитель в Ижевске сбил пешехода, светофор и повредил два авто

3060
12:47, 30 сентября, 2019

Мать из Хакасии позволила любовнику изнасиловать своих дочерей за деньги

18:01, 30 сентября, 2019
2620

В Улан-Удэ экстренно приняли роды у женщины, попавшей под трамвай

2397
10:25, 04 октября, 2019

Художница нарисовала принцесс из советских мультиков в стиле Disney

1743
11:50, 03 октября, 2019

Жители Подмосковья сняли на видео «НЛО»

1714
14:45, 29 сентября, 2019

Вступили в силу: что изменится в жизни россиян с 1 октября

1601
09:52, 01 октября, 2019

«Просто сформировалась»: ученые нашли в космосе планету размером с Юпитер недалеко от Земли

15:00, 30 сентября, 2019
3817

Британский таксист спас беременную женщину от секс-рабства

916
14:32, 01 октября, 2019

Спевшей в американском метро бездомной россиянке помогут записать альбом

827
17:31, 03 октября, 2019

Маскировка: пользователи сети озадачились поиском леопарда на фото

806
10:42, 01 октября, 2019

Бренд одежды Forever 21 заявил о банкротстве

774
09:25, 30 сентября, 2019