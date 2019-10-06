Минимальный проходной балл вырастет в вузах Удмуртии в 2020 году

В большинстве учебных заведений увеличилось количество бюджетных мест.

Ижевск. Удмуртия. А 2020 году в вузах Удмуртии вырастет количество бюджетных мест. Правда, как сообщает «Моя Удмуртия», увеличится и минимальный проходной балл. Так, по математике необходимо будет набрать не менее 39 баллов. В этом году на попадание в вуз могли рассчитывать абитуриенты с 27 пунктами.

«Рост существенный, он коснулся и других предметов ЕГЭ. Это и физика, информатика, русский язык ну практически все, везде идёт повышение минимальных проходных баллов», - рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии ИжГТУ имени Калашникова Михаил Дягелев.

С учетом этого обстоятельная университеты планируют пересмотреть требования к будущим студентам. «Мы скорректировали перечень вступительных испытаний по некоторым направлениям подготовки, - сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии УдГУ Павел Ходырев. - То есть сделали его более разноплановым, чтобы иметь возможность принять абитуриентов с теми или иными баллами, например, мы увеличили количество направлений подготовки, на которые можно поступить с ЕГЭ по информатике, не секрет, что ЕГЭ по физике часто пугает школьников».

Возможность получения дополнительных 10 баллов для абитуриентов сохранили. Их можно заработать победой на олимпиадах, конкурсах, сдаче норм ГТО, участием в волонтерском движении.

Право выбора при поступлении тоже пока осталось прежним: заявления можно подать в пять вузов и на три направления в каждом из них. Приёмная кампания в следующем году традиционно стартует в середине июня.