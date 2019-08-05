122 млн рублей выделено на покупку школьных учебников в Удмуртии

Также 3,3 млн рублей потрачено на приобретение книг по родной литературе и языку.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2019 году на покупку школьных учебников потратят 122 млн рублей. Как рассказала на аппаратном совещании органов госвласти министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова, сегодня уже завершается закупочная процедура.

Всего на эти средства будет приобретено 5 240 книг, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также 3,3 млн рублей потрачено на покупку учебников по родному языку и литературе. Отмечается, в этом году никаких проблем с недостатком учебников не ожидается.

Добавим, что 1 сентября школы Удмуртии примут более 23 тыс. первоклассников, свыше 10 тыс. из них в Ижевске.