В Удмуртии в 2019 году на «подъёмные» молодым специалистам выделят 21,5 млн рублей

С сентября в республике единовременные выплаты будут получать не только сельские педагоги, но и городские.

Ижевск. Удмуртия. 21,5 млн рублей направит Удмуртия на выплаты «подъёмных» молодым учителям в 2019 году. Об этом на аппаратном совещании органов госвласти сообщила министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Напомним, что в Удмуртии единовременную выплату получают молодые специалисты, которые идут работать в сельские школы. С сентября 2019 года такую поддержку введут и для молодых учителей в городских общеобразовательных учреждениях.