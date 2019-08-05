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В Удмуртии в 2019 году на «подъёмные» молодым специалистам выделят 21,5 млн рублей

09:53, 05 августа, 2019
Диана Ворончихина
В Удмуртии в 2019 году на «подъёмные» молодым специалистам выделят 21,5 млн рублей
09:53, 05 августа, 2019
Диана Ворончихина
30
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#педагоги\n#школы\n#финансы и деньги
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С сентября в республике единовременные выплаты будут получать не только сельские педагоги, но и городские.

Ижевск. Удмуртия. 21,5 млн рублей направит Удмуртия на выплаты «подъёмных» молодым учителям в 2019 году. Об этом на аппаратном совещании органов госвласти сообщила министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Напомним, что в Удмуртии единовременную выплату получают молодые специалисты, которые идут работать в сельские школы. С сентября 2019 года такую поддержку введут и для молодых учителей в городских общеобразовательных учреждениях.

09:53, 05 августа, 2019
Диана Ворончихина
30
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#педагоги\n#школы\n#финансы и деньги

 

 

 


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