Разработанную ижевскими школьниками систему безопасности на ж/д-переездах внедрят осенью

Новая система оповещения будет работать по принципу вмешательства в радиотрансляцию.

Ижевск. Удмуртия. Этой осенью на железнодорожных переездах Ижевска внедрят новую систему безопасности, разработанную школьниками. Как сообщили в эфире «Моей Удмуртии», она будет работать по принципу вмешательства в радиотрансляцию.

По статистике, до 80% водителей за рулем слушают радио. Приближаясь к ж/д-переезду, вместо музыки они будут слышать голосовое предупреждение. Как рассказал заместитель начальника ГЖД Александр Лапшин, осенью разработку ижевских школьников внедрят на городских переездах.

«А в течение года мы ее будем распространять дальше. И в принципе эту разработку поддержал начальник Горьковской железной дороги Лесун Анатолий Федорович. И я вас уверяю, что на всей ГЖД будет внедряться разработка наших детей и нашего центра одарённых детей Удмуртии», - прокомментировал он.