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Разработанную ижевскими школьниками систему безопасности на ж/д-переездах внедрят осенью

14:00, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
Разработанную ижевскими школьниками систему безопасности на ж/д-переездах внедрят осенью
14:00, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
148
0
#образование\n#безопасность\n#Ижевск\n#транспорт\n#РЖД
Фото: pixabay.com
148
0

Новая система оповещения будет работать по принципу вмешательства в радиотрансляцию.

Ижевск. Удмуртия. Этой осенью на железнодорожных переездах Ижевска внедрят новую систему безопасности, разработанную школьниками. Как сообщили в эфире «Моей Удмуртии», она будет работать по принципу вмешательства в радиотрансляцию.

По статистике, до 80% водителей за рулем слушают радио. Приближаясь к ж/д-переезду, вместо музыки они будут слышать голосовое предупреждение. Как рассказал заместитель начальника ГЖД Александр Лапшин, осенью разработку ижевских школьников внедрят на городских переездах.

«А в течение года мы ее будем распространять дальше. И в принципе эту разработку поддержал начальник Горьковской железной дороги Лесун Анатолий Федорович. И я вас уверяю, что на всей ГЖД будет внедряться разработка наших детей и нашего центра одарённых детей Удмуртии», - прокомментировал он.

14:00, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
148
0
#образование\n#безопасность\n#Ижевск\n#транспорт\n#РЖД

 

 

 


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