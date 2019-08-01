Молодые городские учителя Удмуртии начнут получать «подъёмные» с сентября 2019 года

Субсидия будет выплачиваться специалистам, которые начали работать с 1 августа 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии молодым городским учителям начнут выплачивать единовременные выплаты с сентября 2019 года. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики, «подъёмные» получат специалисты, которые начали работать в образовательных учреждениях с 1 августа 2018 года.

Отметим, что согласно принятому положению, единовременная выплата назначается выпускникам образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения в возрасте до 35 лет включительно. При этом они должны быть приняты на работу в муниципальную или в государственную образовательную организацию в год окончания учебы.

Ранее единовременные денежные выплаты назначались только специалистам сельских школ. А весной этого годы было принято решение, что в такой поддержке нуждаются и молодые педагоги в городе. В первый год поддержки выплата составит 40 тыс. рублей, во второй – 60 тыс. рублей, в третий – 80 тыс. рублей.

Подробную консультацию по данному вопросу можно получить в отделе правовой, кадровой и мобилизационной работы министерства образования и науки Удмуртской Республики.