Школу юных летчиков в Ижевске обновят всем миром

На первом этапе из бюджета города выделили средства на ремонт здания.

Ижевск. Удмуртия. Власть, бизнес и простые жители Ижевска внесут свой вклад в реновацию военно-патриотического центра «Школа юных летчиков». В последние годы здание и материально-техническая база сильно обветшали. Этим летом в Школе юных летчиков начата масштабная реконструкция.

Как рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев, приступить к работам удалось за счет средств, вырученных от продажи имущества электросетей. «Депутаты поддержали выделение средств на ремонты образовательных организаций, в том числе и Школы юных летчиков. Сейчас мы реализуем первый этап – обновление самого здания. Будет отремонтирован фасад, кабинеты и стены на 1 этаже, выполнены отмостки, заменены системы жизнеобеспечения. В сентябре эти работы должны завершиться», - сообщил Бекмеметьев.

«Изюминкой» проекта станет восстановление парашютной вышки. С такой инициативой выступил Союз десантников Удмуртии и выпускники школы, а муниципалитет идею поддержал. Деньги на обновление решили собирать на краудфандинговой площадке – из необходимых 1,5 млн рублей уже есть 45 тыс. рублей. «При оплате 1500 рублей человек получает право на бесплатный прыжок. Надеюсь, что предприниматели, бизнесмены, выпускники Школы юных летчиков, неравнодушные горожане не останутся в стороне от этого», - отметил глава города.

Следующим этапом реновации станет обновление материально-технической базы. Школе для полноценного обучения детей и подростков необходимо приобрести самое современное оборудование, например, 3D-кабину пилота, беспилотные летательные аппараты.

Депутат Городской думы Ижевска Кирилл Чечин отметил: «Сегодняшний проект по реновации учреждения я поддерживаю и как депутат, и как представитель бизнеса, и как член Попечительского совета школы. Думаю, что если навалиться всем миром, Школа юных летчиков станет лучшим центром дополнительного образования нашего города».