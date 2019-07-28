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Акция «Помоги собрать ребенка в школу» стартует в Ижевске 1 августа

12:53, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Акция «Помоги собрать ребенка в школу» стартует в Ижевске 1 августа
12:53, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
236
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#благотворительность
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Продлится она до 15 сентября.

Ижевск. Удмуртия. С 1 августа Ижевск присоединяется к участию в республиканской благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в школу». Как сообщила пресс-служба администрации города, акция направлена на оказание помощи семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в подготовке детей к новому учебному году.

Посильную помощь нуждающимся семьям могут оказать горожане, организации, промышленные предприятия, бизнес-структуры, индивидуальные предприниматели. Приём и выдача канцелярских товаров, одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей осуществляется в рабочие дни по адресам:

- Комплексный центр социального обслуживания населения Первомайского района, улица Удмуртская, 173, тел. 68-54-81;

- Комплексный центр социального обслуживания населения Устиновского района, улица Барышникова, 35, тел. 61-12-20, 20-57-11;

- Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района, улица Холмогорова, 37в, тел. 72-54-22, 72-03-01;

- Комплексный центр социального обслуживания населения Индустриального района, улица Парковая, 13, тел. 68-20-16;

- Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района, улица Шевченко, 25, тел. 71-53-04, 71-10-87.

В Ижевске акция продлится до 15 сентября. В 2018 году в ней приняли участие более 14,5 тыс. человек, почти 400 организаций различных форм собственности. Помощь в подготовке детей к школе получили 9513 семей, в которых воспитывается более 14 тыс. детей.

12:53, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
236
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#благотворительность

 

 

 


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