  • $ 63.13 ↓
  • € 70.31 ↑

Почти 7 млн рублей получат школы Удмуртии для комфортного обучения детей-инвалидов

12:10, 25 июля, 2019
Диана Ворончихина
Почти 7 млн рублей получат школы Удмуртии для комфортного обучения детей-инвалидов
12:10, 25 июля, 2019
Диана Ворончихина
483
0
#образование\n#Ижевск\n#инвалиды\n#Удмуртия\n#новости\n#школы\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: pexels.com
483
0

В 2019 году в республике будет адаптировано 6 образовательных организаций.

Ижевск. Удмуртия. Почти 7 млн рублей получат школы Удмуртии на формирование «Доступной среды». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в 2019 году все необходимые условия для детей-инвалидов планируется создать в 6 образовательных организациях: 2 дошкольных, 2 общеобразовательных, реализующие адаптированные образовательные программы и 2 учреждения дополнительного образования.

На реализацию этой работы выделено 6 458,9 тыс. рублей, в том числе 5 231,7 тыс. рублей из федерального бюджета. На эти средства будут сделаны пандусы, расширены дверные проёмы, заменены напольные покрытия, демонтированы дверные пороги, установлены перила вдоль стен внутри зданий и многое другое. Также будет приобретено специальное учебное, реабилитационное компьютерное оборудование.

Так, например, школе № 23 Ижевска выделено 1 497 278,43 рублей, в том числе 74 714 рублей из местного бюджета. Здесь проведут ремонтные работы и закупят специальное учебное, реабилитационное и коррекционно-развивающее оборудование.

12:10, 25 июля, 2019
Диана Ворончихина
483
0
#образование\n#Ижевск\n#инвалиды\n#Удмуртия\n#новости\n#школы\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:59, 24 июля, 2019
4397

В Удмуртии эвакуировали первого пациента вертолетом санитарной авиации

4098
12:00, 20 июля, 2019

Глава Удмуртии предложил изменить Конституцию республики

3663
15:00, 22 июля, 2019

Пассажирский автобус сгорел в Сарапуле: обошлось без жертв

2349
14:30, 22 июля, 2019

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

2328
14:31, 25 июля, 2019

В магазин в Краснодарском крае пришел ребенок с цепью на шее

13:00, 23 июля, 2019
5788

Правительство России разрешит вырубку леса на Байкале

1446
12:40, 24 июля, 2019

Россияне увлеклись новым видом туризма

943
12:50, 21 июля, 2019

Росстат назвал число россиян с зарплатой свыше 1 млн рублей

852
10:00, 20 июля, 2019

Пассажирский «Боинг» вернулся в аэропорт Москвы из-за пожара в багажном отсеке

809
14:40, 21 июля, 2019

Два самолета угнал школьник в Китае

10:03, 21 июля, 2019
991

Ученые назвали синдром, способный вызвать рак

918
20:00, 20 июля, 2019

Небольшой самолет упал на гипермаркет в Германии: три человека погибли

914
18:00, 20 июля, 2019

Российская легкоатлетка пробежала в Швеции круг почёта с пледом вместо флага

876
18:01, 23 июля, 2019

В США шесть человек погибли из-за жары

618
15:23, 21 июля, 2019