Почти 7 млн рублей получат школы Удмуртии для комфортного обучения детей-инвалидов

В 2019 году в республике будет адаптировано 6 образовательных организаций.

Ижевск. Удмуртия. Почти 7 млн рублей получат школы Удмуртии на формирование «Доступной среды». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в 2019 году все необходимые условия для детей-инвалидов планируется создать в 6 образовательных организациях: 2 дошкольных, 2 общеобразовательных, реализующие адаптированные образовательные программы и 2 учреждения дополнительного образования.

На реализацию этой работы выделено 6 458,9 тыс. рублей, в том числе 5 231,7 тыс. рублей из федерального бюджета. На эти средства будут сделаны пандусы, расширены дверные проёмы, заменены напольные покрытия, демонтированы дверные пороги, установлены перила вдоль стен внутри зданий и многое другое. Также будет приобретено специальное учебное, реабилитационное компьютерное оборудование.

Так, например, школе № 23 Ижевска выделено 1 497 278,43 рублей, в том числе 74 714 рублей из местного бюджета. Здесь проведут ремонтные работы и закупят специальное учебное, реабилитационное и коррекционно-развивающее оборудование.