В Удмуртии начался основной период сдачи ЕГЭ

В регионе открыли 53 пункта сдачи ЕГЭ.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в понедельник, 27 мая, начался основной период сдачи Единого госэкзамена. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики.

В регионе открыли 53 пункта сдачи ЕГЭ. Ход экзамена будут мониторить 237 наблюдателей, еще 59 человек прошли подготовку на федеральной обучающей платформе онлайн-наблюдателей.

Одиннадцатиклассники сдают две обязательные дисциплины: русский язык и математику. С 2019 года одиннадцатиклассники могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный. В случае получения ими неудовлетворительного результата, можно изменить уровень прохождения экзамена при пересдаче. Среди экзаменов по выбору выпускники из Удмуртии предпочитают обществознание, физику и биологию.