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В Удмуртии начался основной период сдачи ЕГЭ

11:22, 27 мая, 2019
Ксения Чернова
11:22, 27 мая, 2019
Ксения Чернова
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#дети\n#образование\n#Ижевск\n#ЕГЭ\n#Удмуртия\n#школы
Фото: kremlin.ru
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В регионе открыли 53 пункта сдачи ЕГЭ.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в понедельник, 27 мая, начался основной период сдачи Единого госэкзамена. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики.

В регионе открыли 53 пункта сдачи ЕГЭ. Ход экзамена будут мониторить 237 наблюдателей, еще 59 человек прошли подготовку на федеральной обучающей платформе онлайн-наблюдателей.

Одиннадцатиклассники сдают две обязательные дисциплины: русский язык и математику. С 2019 года одиннадцатиклассники могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный. В случае получения ими неудовлетворительного результата, можно изменить уровень прохождения экзамена при пересдаче. Среди экзаменов по выбору выпускники из Удмуртии предпочитают обществознание, физику и биологию.

11:22, 27 мая, 2019
Ксения Чернова
80
0
#дети\n#образование\n#Ижевск\n#ЕГЭ\n#Удмуртия\n#школы
МирТесен

 

 

 


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