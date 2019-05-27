Российская академия наук откроет в Удмуртии опорные школы

В учреждениях будут искать учеников со способностями к науке.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия попала в предварительный список опорных школ, составленный Российской академии наук. В учреждениях будут искать учеников со способностями к науке и помогать им готовиться к поступлению в вузы, пишут «Известия».

Всего опорными окажутся 110 учреждений из 32 регионов страны. Статус всех выбранных муниципальных школ изменят на региональный, а при них создадут интернаты для приезжих детей из сел и деревень.

Отметим, в список попали школы с высоким рейтингом, а также выпускники которых показывают хорошие результаты на олимпиадах и поступают в ведущие вузы страны. Также выбирались школы, расположенные рядом с НИИ.

Больше всего таких учреждений появится в Московской области – шесть. В Татарстане, Башкирии, Челябинской области и некоторых других регионах - по пять.

В настоящее время разрабатываются образовательные программы, курсы повышения квалификации учителей. Планируется, что проект запустят уже в новом учебном году.