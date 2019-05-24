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Почти 23 тыс выпускников в Удмуртии отметят Последний звонок

09:02, 24 мая, 2019
Дарья Саушина
09:02, 24 мая, 2019
Дарья Саушина
424
0
#МВД\n#безопасность\n#Удмуртия\n#школа\n#праздник
Фото: ИА Сусанин
424
0

Порядок и безопасность во время гуляний будут обеспечивать сотрудники полиции, Росгвардии и частных охранных предприятий.

Ижевск. Удмуртия. Последний звонок в этом году прозвенит для 22 708 выпускников Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, мероприятия, посвященные окончанию школы, пройдут в регионе 24 и 25 мая.

Большинство праздников пройдёт на территории образовательных организаций, но при этом есть ряд объектов, на которые сотрудники полиции будут обращать особое внимание. Среди них Ижевский пруд и ещё 5 объектов в Ижевске и Воткинске, где есть водоёмы или бассейны. Без внимания не останутся Летний сад имени Горького и парк культуры имени Кирова. Напомним, что именно в парке Горького пройдут основные гуляния.

Общественный порядок и безопасность будут обеспечивать более 900 сотрудников полиции. Кроме того, к ним присоединятся представители Росгвардии и частных охранных предприятий. Напомним, что 25 мая в Удмуртии будет «днем трезвости».

09:02, 24 мая, 2019
Дарья Саушина
424
0
#МВД\n#безопасность\n#Удмуртия\n#школа\n#праздник
МирТесен

 

 

 


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