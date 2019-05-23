Кто пойдёт в детские сады в Ижевске станет известно в июне

Ожидается, что после 10 июня будут сформированы списки детей, которые получат в этом году путевку.

Ижевск. Удмуртия. В июне в Ижевске распределят путевки в детские сады. Как рассказала на пресс-конференции заместитель начальника Управления образования администрации Ижевска Наталья Гвоздкова, к 10 июня станет известно, кто в этом году пойдет в дошкольные учреждения. После этого в течение двух недель заведующие будут уведомлять родителей.

При этом представители ребенка могут самостоятельно узнать результаты комплектования после 1 июня, обратившись к специалистам Ресурсного центра районов города в приемные дни: вторник, четверг с 14:00 до 17:00, пятница с 14:00 до 16:00:

- Индустриальный – Дзержинского, 5, кабинет №211;

- Октябрьский – Школьная, 13;

- Первомайский – Пушкинская, 150б;

- Ленинский – Азина, 146, 2 этаж, кабинет №211;

- Устиновский – Труда, 90.

В распределении мест будут участвовать 15 640 заявлений. Ожидается, что путевки в детские сады столицы Удмуртской Республики получат порядка 10 тыс. малышей. В этом году сформированы 3 группы для ребят от 1 года до 2 лет, 12 групп – с 1,5 до 2 лет, 200 групп – с 2 до 3 лет, 152 группы – с 3 до 4 лет.

В первую очередь места в детских садах получат льготные категории – многодетные семьи, дети сотрудников правоохранительных органов и другие. Во вторую – дети из общей очереди в электронном реестре. Чем раньше было подано заявление, тем выше шансы попасть в детский сад. Поэтому Наталья Гвоздкова посоветовала молодым родителям Ижевска вставать в очередь на региональном портале госуслуг сразу же после получения свидетельства о рождении ребенка и других необходимых документов.

Ожидается, что все дети, достигшие 3-летнего возраста до 31 декабря 2019 года, будут обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Вместе с тем, с 1 сентября 2019 по 31 мая 2020 года снова будут действовать группы кратковременного пребывания детей. Подробнее о режиме работы таких групп в муниципалитете пообещали рассказать в августе.