Караоке-битва и опен-эйр: как в Ижевске отметят «Последний звонок»

Для выпускников подготовили развлекательную программу «Твой май-2019».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске готовятся отпраздновать «Последний звонок». Общегородское мероприятие состоится в субботу, 25 мая, сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Школьников ждут в Летнем саду имени Горького. Праздник стартует в 14:00, опен-эйр – в 18:00. Для выпускников подготовили развлекательную программу - «Твой май-2019». На различных площадках будут проходить мастер-классы от студии танца «NEXT», караоке-битва, дискотека под открытым небом, будут работать фотозоны, анимационные станции, а также аттракционы.

Перед гостями праздника выступит кавер-группа «The Best». В конце вечера выпускники выпустят в небо воздушные шары под специально записанную для мероприятия песню.