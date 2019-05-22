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Караоке-битва и опен-эйр: как в Ижевске отметят «Последний звонок»

13:46, 22 мая, 2019
Ксения Чернова
13:46, 22 мая, 2019
Ксения Чернова
640
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#дети\n#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#праздник
640
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Для выпускников подготовили развлекательную программу «Твой май-2019».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске готовятся отпраздновать «Последний звонок». Общегородское мероприятие состоится в субботу, 25 мая, сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Школьников ждут в Летнем саду имени Горького. Праздник стартует в 14:00, опен-эйр – в 18:00. Для выпускников подготовили развлекательную программу - «Твой май-2019». На различных площадках будут проходить мастер-классы от студии танца «NEXT», караоке-битва, дискотека под открытым небом, будут работать фотозоны, анимационные станции, а также аттракционы.

Перед гостями праздника выступит кавер-группа «The Best». В конце вечера выпускники выпустят в небо воздушные шары под специально записанную для мероприятия песню.

13:46, 22 мая, 2019
Ксения Чернова
640
0
#дети\n#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#праздник
МирТесен

 

 

 


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