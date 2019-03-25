Ижевск встретит автопробег «Тотального диктанта»

Просветительские мероприятия пройдут в столице Удмуртии во вторник, 26 марта.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск встретит автомобильный пробег «Тотального диктанта». Как сообщает пресс-служба администрации города, 26 марта в столице Удмуртии пройдут мероприятия, научно-популярные лекции, встречи, семинары и мастер-классы.

Проект начал путешествовать по стране 11 марта. Три автомобиля ГАЗ стартовали от Дальневосточного федерального университета. 10 тыс. км, 27 городов от Владивостока до Таллинна и почти месяц в пути – маршрут грамотности в 2019 году.

Программа мероприятий:

15:00-16:00 - встреча с участниками пробега. Организаторы будут раздавать сувенирную продукцию рядом с припаркованными брендированными автомобилями, а также приглашать жителей Ижевска к участию в «Тотальном диктанте», который состоится 13 апреля. (Около памятника А.С. Пушкину (2-й корпус УдГУ).

15:00-16:00 - открытая лекция «Откуда взялись все эти правила?». Владимир Пахомов расскажет о принципах русского правописания, о том, почему «корова» - через «о», а «деревянный» с двумя «н». (307 аудитория, библиотека УдГУ, ул. Ломоносова, 4б).

16:00-17:00 - «Финское солнце», разговор о финно-уграх Поволжья» с писателем Ильдаром Абузяровым. Творческая встреча со студентами, преподавателями УдГУ и жителями города (актовый зал библиотеки УдГУ, ул. Ломоносова, 4б).