Первые экзамены назначены на 20 марта и пройдут по предметам география и литература.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 275 человек подали заявления на участие в досрочном этапе ЕГЭ по 12 предметам. Среди желающих 270 выпускников прошлых лет, четверо выпускников этого года и один студент образовательной организации среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Первые экзамены назначены на 20 марта и пройдут по предметам география и литература. Для проведения ЕГЭ организовали два пункта проведения в Лингвистическом лицее № 25 и в средней общеобразовательной школе № 88 города Ижевска.

«Наш пункт проведения экзамена полностью готов к досрочному проведению ЕГЭ. Учителя прошли учебу и получили сертификаты Федерального центра тестирования «Ростест». Также 15 марта пройден инструктаж и апробация. Процесс контролируется на 100%, это позволит всем участникам иметь равные шансы», — рассказала руководитель 88 школы Ангелина Самарина.

Наибольшее количество участников выбрали: математику профильную — 110 человек, русский язык — 105 и обществознание — 74 человека.

«Для обеспечения объективности процедуры проведения организовано общественное наблюдение. В число общественных наблюдателей вошли активные родители и члены общественной организации «Российский союз молодежи», — рассказала начальник профильного сектора ГИА управления по контролю и надзору в сфере образования Минобрнауки Удмуртии Светлана Мордвинова.