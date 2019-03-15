Нацтеатр в Ижевске станет основной площадкой «Большого удмуртского диктанта»

По традиции текст будет зачитан в прямом эфире радио «Моя Удмуртия».

Ижевск. Удмуртия. Акция «Большой удмуртский диктант» в Удмуртии пройдет на десятках площадок. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Дома Дружбы народов.

Акция состоится 30 марта. Основной площадкой станет Государственный национальный театр Удмуртии. За пределами республики диктант будут проводить в регионах компактного проживания удмуртов. Также по традиции текст зачитают в прямом эфире радио «Моя Удмуртия».

«Отметим, что на основных площадках и радио текст диктанта будут читать ведущие актеры Национального театра», - отмечается в сообщении.

В прошлом году акция прошла на 97 площадках в Удмуртии и 24 площадках в других регионах России. В ней приняло участие более 2,5 тысяч человек. В этом году диктант будет посвящен году театра.