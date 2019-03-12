Удмуртия получит 209 млн рублей на региональный центр одаренных детей

Всего в этом году финансирование выделят 16 субъектам России.

Ижевск. Удмуртия. В этом году Удмуртия получит 209 млн рублей на развитие центра выявления и поддержки одаренных детей. Как рассказал на совете при полпреде президента России в ПФО глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, министерство просвещения предоставит субсидии 16 субъектам страны. Пять из них расположены в Приволжском федеральном округе. Помимо Удмуртии средства на центры одаренных детей получат Башкирия, Мордовия, Чувашия и Нижегородская область. До 2022 года подобные учреждения по выявлению талантливой молодежи должны появиться во всех регионах.

В Удмуртии распоряжением правительства региональным оператором, ответственным за функционирование центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, определен «Региональный образовательный центр одаренных детей». Как сообщается в документе, сам образовательный центр был создан в августе 2018 года.

Площадками регионального центра выявления и поддержки одаренных детей являются: лабораторный корпус на Зои Космодемьянской в Ижевске, здание лицея-интерната в селе Италмас, учебно-офисное здание на Орджоникидзе в Ижевске и детский лагерь «Лесная страна». «Планируется введение в эксплуатацию в 2019 году второго учебного корпуса с учебными аудиториями на 120 рабочих мест и компьютерным классом на 50 рабочих мест», - говорится в распоряжении правительства Удмуртии.

По информации пресс-службы главы и правительства республики, сейчас на базе Центра одарённых детей функционирует «Лаборатория РЖД» - система еженедельных проектных семинаров с экспертами от компании по проработке решения проблемы безопасности ж/д переездов. Проектная идея, разработанная юными стажёрами, была презентована на окружном совещании ОАО «РЖД» и рекомендована специалистами компании к тестовому внедрению.

На заседании совета полпред президента в ПФО Игорь Комаров отметил, что создание эффективной системы работы с одаренными детьми и молодежью – одна из ключевых задач развития образования на ближайшие годы. И регионы должны создать условия, способствующие проявлению талантов и способностей ребят. Субъектам ПФО рекомендовали создать межведомственные региональные координационные советы, а также определить ответственных за ведение банка данных перспективных молодых специалистов.

На заседании был также отмечен опыт Татарстана по созданию системы сопровождения одаренной молодежи «Университет талантов». Его рекомендовали для изучения и масштабирования во всех регионах ПФО.