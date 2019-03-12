play
pause
  • $ 66.08 ↑
  • € 74.29 ↓

Удмуртия получит 209 млн рублей на региональный центр одаренных детей

14:40, 12 марта, 2019
Дарья Саушина
14:40, 12 марта, 2019
Дарья Саушина
293
0
#образование\n#Татарстан\n#молодежь\n#ПФО\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
Фото: ИА Сусанин
293
0

Всего в этом году финансирование выделят 16 субъектам России.

Ижевск. Удмуртия. В этом году Удмуртия получит 209 млн рублей на развитие центра выявления и поддержки одаренных детей. Как рассказал на совете при полпреде президента России в ПФО глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, министерство просвещения предоставит субсидии 16 субъектам страны. Пять из них расположены в Приволжском федеральном округе. Помимо Удмуртии средства на центры одаренных детей получат Башкирия, Мордовия, Чувашия и Нижегородская область. До 2022 года подобные учреждения по выявлению талантливой молодежи должны появиться во всех регионах.

В Удмуртии распоряжением правительства региональным оператором, ответственным за функционирование центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, определен «Региональный образовательный центр одаренных детей». Как сообщается в документе, сам образовательный центр был создан в августе 2018 года.

Площадками регионального центра выявления и поддержки одаренных детей являются: лабораторный корпус на Зои Космодемьянской в Ижевске, здание лицея-интерната в селе Италмас, учебно-офисное здание на Орджоникидзе в Ижевске и детский лагерь «Лесная страна». «Планируется введение в эксплуатацию в 2019 году второго учебного корпуса с учебными аудиториями на 120 рабочих мест и компьютерным классом на 50 рабочих мест», - говорится в распоряжении правительства Удмуртии.

По информации пресс-службы главы и правительства республики, сейчас на базе Центра одарённых детей функционирует «Лаборатория РЖД» - система еженедельных проектных семинаров с экспертами от компании по проработке решения проблемы безопасности ж/д переездов. Проектная идея, разработанная юными стажёрами, была презентована на окружном совещании ОАО «РЖД» и рекомендована специалистами компании к тестовому внедрению.

На заседании совета полпред президента в ПФО Игорь Комаров отметил, что создание эффективной системы работы с одаренными детьми и молодежью – одна из ключевых задач развития образования на ближайшие годы. И регионы должны создать условия, способствующие проявлению талантов и способностей ребят. Субъектам ПФО рекомендовали создать межведомственные региональные координационные советы, а также определить ответственных за ведение банка данных перспективных молодых специалистов.

На заседании был также отмечен опыт Татарстана по созданию системы сопровождения одаренной молодежи «Университет талантов». Его рекомендовали для изучения и масштабирования во всех регионах ПФО.

14:40, 12 марта, 2019
Дарья Саушина
293
0
#образование\n#Татарстан\n#молодежь\n#ПФО\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Больница в Удмуртии выплатит 500 тыс рублей пациентке, которая теперь не сможет иметь детей

14:08, 06 марта, 2019
3475

Два человека пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Нылга

3345
13:10, 05 марта, 2019

На Удмуртию вновь надвигается снегопад

3172
13:50, 05 марта, 2019

На льду Камы в Удмуртии обнаружили труп мужчины

2515
13:20, 09 марта, 2019

Трое детей пропали в Ижевске за день

2272
13:40, 06 марта, 2019

Клип Сергея Лазарева на песню для «Евровидения» за сутки набрал больше 1 млн просмотров

15:16, 10 марта, 2019
3519

Замглавы ФСИН назвал безделье причиной онемения ноги Кокорина

1771
17:36, 05 марта, 2019

Россиянки выбрали самые популярные города для путешествия в одиночку

1442
17:55, 08 марта, 2019

В Москве возбудили дело на продавца, избившего подростка ремнем

1056
18:26, 05 марта, 2019

Первый частный космодром в России построят в Нижегородской области до 2025 года

972
16:05, 06 марта, 2019

Дочь первого президента Узбекистана Каримову перевели в колонию

09:28, 06 марта, 2019
2246

Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

1992
09:50, 05 марта, 2019

В зоопарке США ягуар напал на посетительницу, которая делала селфи

1498
12:44, 11 марта, 2019

Россиянку признали виновной в похищении собственных детей в США

868
10:37, 07 марта, 2019

Умер сыгравший СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре» актер Джед Аллан

852
15:37, 10 марта, 2019