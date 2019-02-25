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Эстафету принял: ученики из Удмуртии присоединились к челленджу «Имя Героя - школе»

08:30, 25 февраля, 2019
Анна Торхова
08:30, 25 февраля, 2019
Анна Торхова
169
0
#дети\n#Сюмси\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#школа\n#школьники
Фото: wikimedia.org
169
0

Школьники записали видео о подвиге летчика Василия Меркушева.

Гуртлуд. Удмуртия. Ученики Гуртлудской школы Сюмсинского района Удмуртии присоединились к всероссийскому челленджу «Имя Героя - школе». Эстафету ребята приняли от учеников Дагестана, сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта в Удмуртской Республике.

Школьники записали видео, в котором рассказали о подвиге военного летчика, Героя Советского Союза - Василия Меркушева. Именно в его честь назвали учреждение в деревне Гуртлуд.

Боец совершил около 270 полетов и лично сбил 23 вражеских самолета. Звание Героя Советского Союза получил за образцовое выполнение заданий, мужество, отвагу. Летчик известен и благодаря фильму «В бой идут одни старики». В фильме есть эпизод, который на самом деле произошел с Василием Меркушевым.

Челлендж ребята передали ученикам в Волгоградскую область.

Отметим, всего в акции приняли участие школьники из 54 регионов страны, которые с 18 по 23 февраля делились в соцсетях роликами о героях, в чью честь названы их школы.

08:30, 25 февраля, 2019
Анна Торхова
169
0
#дети\n#Сюмси\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#школа\n#школьники

 

 

 


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