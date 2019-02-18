Городская олимпиада по финансовой грамотности впервые пройдет в Ижевске

Она состоится 20 февраля.

Ижевск. В рамках проекта «В мире денег и финансов» в Ижевске пройдет первая городская олимпиада по финансовой грамотности. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, в ней примут участие ученики 7-9 классов.

Олимпиада проводится в три этапа: дистанционный подготовительный, дистанционный заочный конкурсный, очный конкурсный.

На первом этапе более 200 школьников познакомились с основами финансовой грамотности и примерами олимпиадных заданий на сайте дистанционного обучения Дворца детского (юношеского) творчества. На втором – дистанционно выполнили олимпиадные задания.

По итогам второго этапа 50 финалистов из школ № 17, 30, 34, 42, 46, 47. 57, 62, 67, 84, 91 примут участие в очном конкурсном этапе, который состоится 20 февраля в 15:00 во Дворце детского (юношеского) творчества.