Директор ижевской школы вошла в совет при министерстве просвещения России

Всего в состав совета вошли 34 человека.

Ижевск. Удмуртия. Директор ижевской школы №39 Яна Стерхова вошла в совет при министерстве просвещения России. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии, в совещательный орган отобрали 34 человека.

В профильном ведомстве сообщили, что первое заседание совета состоится 27 февраля в Москве. На нем состоятся презентации Союза дефектологов и стратегии развития системы образования школьников, обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

В Минобразования уточнили, что совет создан в целях профессионально-общественного управления системой коррекционного образования в России.