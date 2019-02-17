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Директор ижевской школы вошла в совет при министерстве просвещения России

11:20, 17 февраля, 2019
Георгий Поветкин
11:20, 17 февраля, 2019
Георгий Поветкин
531
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа
Фото: Минобрнауки УР
531
0

Всего в состав совета вошли 34 человека.

Ижевск. Удмуртия. Директор ижевской школы №39 Яна Стерхова вошла в совет при министерстве просвещения России. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии, в совещательный орган отобрали 34 человека.

В профильном ведомстве сообщили, что первое заседание совета состоится 27 февраля в Москве. На нем состоятся презентации Союза дефектологов и стратегии развития системы образования школьников, обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

В Минобразования уточнили, что совет создан в целях профессионально-общественного управления системой коррекционного образования в России.

11:20, 17 февраля, 2019
Георгий Поветкин
531
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа

 

 

 


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