Экзамен пройдет 13 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские девятиклассники пойдут на итоговое собеседование, несмотря на карантин в школах города. Экзамен пройдет 13 февраля, сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

В собеседовании примут участие 16 тыс. школьников республики. Экзамен позволит проверить навыки устной речи и даст допуск к государственной итоговой аттестации.

Отмечается, что в форме собеседования экзамен пройдет впервые. В случае удачной сдачи, ученик получает отметку: «зачтено». Если по уважительной причине школьник не сможет явиться на собеседование, пройти его можно будет в дополнительные дни – 13 марта и 6 мая.

Напомним, все школы Ижевска закрыли на карантин с 12 по 18 февраля.