Школа-детсад: управления образования объединили в Ижевске

Изначально реорганизацию планировали закончить к 16 января.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершилось объединение управления образования и управления дошкольного образования и воспитания администрации города. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Муниципальный орган займется созданием единого образовательного пространства, обеспечением преемственности «школа - детский сад», рациональным использованием бюджетных средств.

Отметим, что в настоящее время в Ижевске работают 188 детских садов и 111 школ. Процесс реорганизации не скажется на деятельности этих учреждений.

Всего в результате реорганизаций из 17 юрлиц системы управления образованием остались пять.

В процессе объединения ряд помещений освободили. Например, теперь на месте здания по улице Ворошилова,46а планируют построить детсад на 220 мест. Еще несколько зданий передадут в казну города.

Напомним, изначально власти планировали завершить объединение управлений к середине января.