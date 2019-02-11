В крупнейшем состязании по этой дисциплине встретились 200 школьников со всей России.

Ижевск. Удмуртия. Школьник из Ижевска стал одним из победителей Межрегионального химического турнира. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Заключительный этап V Межрегионального химического турнира завершился в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге. На крупнейшем турнире по химии в России собрались 200 школьников из 38 регионов страны. В этом году тематика была посвящена исследованиям тайн глубоководного мира.

Школьникам предстояло решить научно-практические кейсы из области химической науки и технологии, на которые нет единственно правильного ответа. В итоге в финал соревнований вышли три команды: nishelA_belG из Москвы,SPDF из Санкт-Петербурга и сборная команда школьников Москвы, Ижевска и Барнаула.

В результате победительницей турнира стала сборная команда, в состав которой вошли школьники барнаульской гимназии № 42, московской школы № 218, а также ученик 11 класса ижевского лицея № 14 Григорий Степанов.