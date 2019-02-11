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Школьник из Ижевска стал одним из победителей Межрегионального химического турнира

09:00, 11 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
09:00, 11 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
107
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#соревнования\n#химия
Фото: pixabay.com
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В крупнейшем состязании по этой дисциплине встретились 200 школьников со всей России.

Ижевск. Удмуртия. Школьник из Ижевска стал одним из победителей Межрегионального химического турнира. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Заключительный этап V Межрегионального химического турнира завершился в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге. На крупнейшем турнире по химии в России собрались 200 школьников из 38 регионов страны. В этом году тематика была посвящена исследованиям тайн глубоководного мира.

Школьникам предстояло решить научно-практические кейсы из области химической науки и технологии, на которые нет единственно правильного ответа. В итоге в финал соревнований вышли три команды: nishelA_belG из Москвы,SPDF из Санкт-Петербурга и сборная команда школьников Москвы, Ижевска и Барнаула.

В результате победительницей турнира стала сборная команда, в состав которой вошли школьники барнаульской гимназии № 42, московской школы № 218, а также ученик 11 класса ижевского лицея № 14 Григорий Степанов.

Школьные олимпиады: спорт или физкультура

Чем же можно завлечь читателя в текст статьи? Конечно, деньгами. Федерация за участие в государственных олимпиадах начала платить деньги, для школьника вполне большие. Человек, который вышел на "Межнар" и всех там победил, получит 1 млн рублей. Победители "Всероса", которые достаточно часто встречаются в Ижевске, могут обогатиться на 300 тыс.

09:00, 11 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
107
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#соревнования\n#химия

 

 

 


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