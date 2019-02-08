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Директором института развития образования Удмуртии назначили Наталью Сударикову

08:30, 08 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
08:30, 08 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
352
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#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#учителя\n#назначения
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Глава Удмуртии одобрил предложенную министром образования региона кандидатуру.

Ижевск. Удмуртия. Советника главы Удмуртии Наталью Сударикову назначили директором АОУ ДПО УР «Института развития образования». Её кандидатуру предложила руководителю региона министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

Она отметила, говоря о ключевых задачах в области реализации нацпроекта «Образование», что в первую очередь необходимо переподготовить и перезагрузить учительство Удмуртии. Флагманом развития этой программы, по словам министра, должен стать институт развития образования. Учитывая принципиальную важность подготовки и повышения квалификации педагогических работников всех уровней, Светлана Болотникова предложила назначить Наталью Сударикову директором этого образовательного учреждения. Глава Удмуртии это предложение поддержал.

Отметим, что Наталья Алексеевна окончила УдГУ по специальности «учитель русского языка и литературы», Уральскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». Более 20 лет проработав в образования, прошла путь от учителя до директора школы и первого замминистра образования и науки Удмуртии. В парламенте региона Сударикова возглавляла постоянную комиссию по науке, образованию, культуре и молодёжной политике, в должности зампредседателя правительства Удмуртии, а затем в должности советника главы регионаона курировала вопросы социальной сферы. Наталья Сударикова является кандидатом педагогических наук и имеет почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Наша справка:

Автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития образования» осуществляет деятельность по переподготовке и повышению квалификации педагогических работников региона, а также их аттестации.

В институте функционирует пять центров: этнокультурного образования, развития тьюторских практик, сетевых педагогических сообществ, педагогического мастерства и методического сопровождения аттестации. Центры осуществляют научно-исследовательскую, научно-методическую и организационно-методическую работу.

08:30, 08 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
352
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#учителя\n#назначения

 

 

 


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