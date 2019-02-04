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Сетевая школа для старшеклассников может появиться в Ижевске

10:10, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
10:10, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
226
0
#дети\n#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#новости
Фото: pixabay.com
226
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Проект подразумевает создание в разных районах города 5 школьных зданий, в среднем 1000 мест каждая.

Ижевск. Удмуртия. Сетевая старшая школа может появиться в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

1 сентября 2020 года начнет действовать федеральный государственный образовательный стандарт для старшей школы. Он подразумевает развитие индивидуального образования каждого школьника.

Автором «Городской сетевой школы-комплекса в Ижевске» стал директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных. Проект предполагает появление в разных районах города 5 школьных зданий, в среднем на 1000 мест каждая. Здесь школьники после 9 класса смогут закончить общее образование по индивидуальной программе.

«За счет сосредоточения в школе-комплексе образовательных, кадровых, материально-технических ресурсов, за счет использования смешанных технологий - сетевое, дистанционное образование - можно не только дать выпускникам школ современное качественное образование, но и решить проблему дефицита ученических мест в городе», - говорится в сообщении пресс-службы.

10:10, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
226
0
#дети\n#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#новости

 

 

 


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