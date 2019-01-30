play
pause
  • $ 66.34 ↑
  • € 75.88 ↑

Все школы Удмуртии планируют подключить к высокоскоростному интернету к 2020 году

14:30, 30 января, 2019
Дмитрий Стрелков
14:30, 30 января, 2019
Дмитрий Стрелков
69
0
#интернет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#школы
Фото: ИА "Сусанин"
69
0

Всего в ближайшие пять лет к скоростному интернету планируют подключить около 2000 соцобъектов в регионе.

Ижевск. Удмуртия. Все школы Удмуртии оснастят высокоскоростным интернетом к концу 2020 года. Как сообщила пресс-служба Госсовета республики, такое заявление сделал министр информатизации и связи региона Тимур Меджитов на встрече с председателем парламента.

По словам министра, сегодня в Удмуртии охват сотовой связью 3G составляет 92%. Мобильной связью 4G могут пользоваться 84% населения республики. Волоконно-оптическая линия передачи проложена в 48% населённых пунктов, где проживают более 250 человек. Также Тимур Меджитов отметил, что на сегодняшний день в регионе в 124 из 670 образовательных организаций скорость интернета менее 1 мегабита в секунду.

По словам министра информатизации и связи, высокоскоростной интернет будет во всех школах республики к концу 2020 года. Достигнуть таких результатов планируется в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». Кроме того, в планах ведомства до 2024 года обеспечить скоростным интернетом фельдшерско-акушерские пункты, учреждения социальной защиты, участковые пункты полиции, пожарные части, подразделения Росгвардии и ряд других объектов на территории населённых пунктов республики.

«Таким образом у нас должно быть охвачено порядка 717 населенных пунктов Удмуртии и около 2000 социальных объектов», - сказал Тимур Меджитов.

14:30, 30 января, 2019
Дмитрий Стрелков
69
0
#интернет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#школы

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчину обвинили в сексуальном насилии над 10-летней девочкой в автобусе

11:40, 23 января, 2019
4587

Охранник гипермаркета в Ижевске попытался украсть 6,5 млн рублей

3624
15:03, 24 января, 2019

Прокуратура Удмуртии начала проверку на «Ижевском механическом заводе»

3453
16:31, 25 января, 2019

Житель Удмуртии получил 15 лет колонии за надругательство над школьницей

3003
14:00, 26 января, 2019

Компания «Экопектин» получит в Сарапуле землю под строительство завода

2812
10:00, 27 января, 2019

Брошенные в аэропортах России самолеты «Трансаэро» уйдут с молотка

14:31, 24 января, 2019
4412

Подводные лодки под Ладогой: Минобороны рассекретили данные о прорыве блокады Ленинграда

2200
09:59, 25 января, 2019

Закрыты школы и не ходят трамваи: Саратов утопает в снегу

1376
12:33, 25 января, 2019

На Алтае дети вынуждены добираться до школы, пролезая под вагонами

1321
13:29, 25 января, 2019

В Москве арестовали одного из свидетелей по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

985
15:50, 26 января, 2019

Отрекшийся от престола король Малайзии разводится с «Мисс Москва»

09:35, 24 января, 2019
2849

В аэропорту Алма-Аты сдали в багаж человека

2202
13:15, 24 января, 2019

Пассажиры китайской авиакомпании умилились огромному маламуту в самолете

1108
14:50, 25 января, 2019

Надежду Савченко выдвинули кандидатом на пост президента Украины

849
16:23, 26 января, 2019

Композитор Мишель Легран скончался во Франции

836
11:52, 26 января, 2019