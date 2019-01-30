Все школы Удмуртии планируют подключить к высокоскоростному интернету к 2020 году

Всего в ближайшие пять лет к скоростному интернету планируют подключить около 2000 соцобъектов в регионе.

Ижевск. Удмуртия. Все школы Удмуртии оснастят высокоскоростным интернетом к концу 2020 года. Как сообщила пресс-служба Госсовета республики, такое заявление сделал министр информатизации и связи региона Тимур Меджитов на встрече с председателем парламента.

По словам министра, сегодня в Удмуртии охват сотовой связью 3G составляет 92%. Мобильной связью 4G могут пользоваться 84% населения республики. Волоконно-оптическая линия передачи проложена в 48% населённых пунктов, где проживают более 250 человек. Также Тимур Меджитов отметил, что на сегодняшний день в регионе в 124 из 670 образовательных организаций скорость интернета менее 1 мегабита в секунду.

По словам министра информатизации и связи, высокоскоростной интернет будет во всех школах республики к концу 2020 года. Достигнуть таких результатов планируется в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». Кроме того, в планах ведомства до 2024 года обеспечить скоростным интернетом фельдшерско-акушерские пункты, учреждения социальной защиты, участковые пункты полиции, пожарные части, подразделения Росгвардии и ряд других объектов на территории населённых пунктов республики.

«Таким образом у нас должно быть охвачено порядка 717 населенных пунктов Удмуртии и около 2000 социальных объектов», - сказал Тимур Меджитов.