Выпускникам в Удмуртии нужно до 1 февраля определиться с выбором предметов ЕГЭ

ЕГЭ по русскому языку и математике являются обязательными, ещё несколько предметов школьники выберут самостоятельно.

Ижевск. Удмуртия. Одиннадцатиклассникам в Удмуртии нужно до 1 февраля определиться с выбором предметов ЕГЭ. Об этом напомнил Образовательный портал Удмуртской Республики.

ЕГЭ по русскому языку и математике являются обязательными, ещё несколько предметов школьники выберут самостоятельно, их количество не ограничено. Кроме того, выпускникам нужно решить, математику какого уровня они будут сдавать – базового или профильного.

Заявление на выбор предметов подается в школу, в которой обучается ученик. Выпускники прошлых лет, обучающиеся учреждений СПО подают заявление в управления образования по месту жительства или пребывания.