Турнир юных математиков прошел в Ижевске

На неделю в столицу Удмуртии приехали более 800 участников математических состязаний.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошел Пятьдесят второй Уральский турнир юных математиков. Как сообщают организаторы, в столице Удмуртии соревновались 96 команд или более 800 ребят. Представители 19 регионов и 24 городов России состязались в личных и командных математических состязаниях, решали задачи различной сложности, общались с друг другом, играли в интеллектуальные игры, знакомились с Ижевском.

Самое большое представительство было у делегаций Москвы (23 команды), Казани (12 команд), и Санкт-Петербурга (7 команд). Удмуртию представляли 14 команд, преимущественно ижевских школ, гимназий и лицеев. Некоторые из них были усилены ребятами из Воткинска и Глазова.

Лучшей командой республики стала «ИжикУлик» (сборная Экономико-математического лицея №29, усиленная представителем Ульяновска), занявшая третье место в высшей лиге старшей группы. Первенствовали в ней представители Санкт-Петербурга. Ижевчане также есть среди победителей и призеров личной олимпиады УТЮМ-52.