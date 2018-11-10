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Турнир юных математиков прошел в Ижевске

13:05, 10 ноября, 2018
Дарья Саушина
13:05, 10 ноября, 2018
Дарья Саушина
57
0
#дети\n#образование\n#Ижевск
Фото: vk.com (7 пядей)
57
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На неделю в столицу Удмуртии приехали более 800     участников математических состязаний.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошел Пятьдесят второй Уральский турнир юных математиков. Как сообщают организаторы, в столице Удмуртии соревновались 96 команд или более 800 ребят. Представители 19 регионов и 24 городов России состязались в личных и командных математических состязаниях, решали задачи различной сложности, общались с друг другом, играли в интеллектуальные игры, знакомились с Ижевском.

Самое большое представительство было у делегаций Москвы (23 команды), Казани (12 команд), и Санкт-Петербурга (7 команд). Удмуртию представляли 14 команд, преимущественно ижевских школ, гимназий и лицеев. Некоторые из них были усилены ребятами из Воткинска и Глазова.

Лучшей командой республики стала «ИжикУлик» (сборная Экономико-математического лицея №29, усиленная представителем Ульяновска), занявшая третье место в высшей лиге старшей группы. Первенствовали в ней представители Санкт-Петербурга. Ижевчане также есть среди победителей и призеров личной олимпиады УТЮМ-52.

13:05, 10 ноября, 2018
Дарья Саушина
57
0
#дети\n#образование\n#Ижевск

 

 

 


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