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Всероссийский географический диктант пройдет в Удмуртии 11 ноября

16:10, 09 ноября, 2018
Анна Торхова
16:10, 09 ноября, 2018
Анна Торхова
206
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Глазов\n#Можга\n#акция\n#Удмуртия\n#география
Фото: pixabay.com
206
0

Акция стартует в 12:00.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийский географический диктант пройдет в Удмуртии 11 ноября. Акция стартует в 12:00, сообщают организаторы.

В Ижевске проверить свои знания по географии можно будет на четырех площадках:

- Удмуртский госуниверситет, 1 корпус;

- Строительный техникум;

- Школа №34;

- Школа №100.

Также площадки откроют в Глазове, Можге, Сарапуле, Воткинске, Уве, Вавоже, Кизнере, деревне Каменное и в других населенных пунктах Удмуртии.

Кроме того, с 11 по 15 ноября диктант можно будет написать онлайн на сайте: dictant.rgo.ru.

Диктант будет включать 30 заданий на знание географических терминов, определений географических объектов, умений работать с картой.  

Узнать личный результат можно будет после 30 ноября.

Отметим, акция проводится Русским географическим обществом уже в четвертый раз. В этом году диктант напишут в России, США, Бразилии, Германии, Франции, Италии, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии и других странах.

16:10, 09 ноября, 2018
Анна Торхова
206
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Глазов\n#Можга\n#акция\n#Удмуртия\n#география

 

 

 


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