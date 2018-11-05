Педагогический колледж из Сарапула занял второе место во всероссийском конкурсе

Смотр-конкурс учреждений СППО прошёл в Нижнем Новгороде.

Сарапул. Удмуртия. Колледж из Сарапула занял второе место в V Всероссийском конкурсе «Лидер СППО - 2018». Об этом сообщила пресс-служба Минобразования Удмуртии.

На базе Нижегородского губернского колледжа завершился V Всероссийский смотр-конкурс учреждений среднего профессионального педагогического образования «Лидер СППО - 2018», проходивший при поддержке Российской академии образования и Лаборатории профессионального образования. Участниками конкурса стали педагоги средних профессиональных педагогических организаций из Нижегородской, Самарской, Новосибирской и Владимирской областей, Удмуртии и других регионов России.

Сарапульский педагогический колледж представляли директор Ирина Сюткина и преподаватель, руководитель Инновационного ресурсного центра дошкольного образования Удмуртии Нина Андриянова. Педагоги представили опыт работы по теме: «Разработка серий полифункциональных игрушек для дошкольников в совместной проектной деятельности студентов и преподавателей педагогического колледжа» в номинации «Профессионал».

Диплом II степени в номинации «Профессионал», а также специальный приз жюри за творческий подход в развитии педагогической идеи в номинации «Ораторское искусство» получили представители колледжа из Сарапула.