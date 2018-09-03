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Ректора Камского института в Ижевске оштрафовали на 50 тыс рублей за миллионные долги по зарплате

14:26, 03 сентября, 2018
Диана Ворончихина
14:26, 03 сентября, 2018
Диана Ворончихина
347
0
#образование\n#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#новости\n#долги\n#деньги
Фото: eduscan.net
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Сумма задолженности перед 99 сотрудниками составила более 7,7 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Ректора Камского института гуманитарных и инженерных технологий в Ижевске осудили за невыплату зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что 67-летний мужчина не выплачивал деньги с января 2015 года по август 2017 года. Сумма задолженности составила более 7,7 млн рублей перед 99 работниками образовательного учреждения.

Ректора Камского института обвинили по части 1, 2 статьи 145.1 УК России («Невыплата заработной платы»), по статье 315 УК России («Неисполнение решения суда»), по части 1 статьи 199.1 УК России («Неисполнение обязанностей налогового агента»).

В рамках расследования уголовного дела изъята документация о финансово-хозяйственной деятельности учреждения, проведена судебно-бухгалтерская экспертиза. Имущество руководителя частного вуза арестовано.

Осужденный полностью погасил задолженность по зарплате. По решению суда ему назначен штраф в 50 тыс. рублей.

Ранее по такой же причине его привлекали к административной ответственности и оштрафовал на 20 тыс. рублей.

Напомним, что еще в апреле 2016 года частный Камский институт гуманитарных и инженерных технологий лишили государственной аккредитации на ведение образовательной работы.

14:26, 03 сентября, 2018
Диана Ворончихина
347
0
#образование\n#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#новости\n#долги\n#деньги

 

 

 


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