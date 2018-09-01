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Первый звонок прозвучал в новом здании школы №46 в Ижевске

16:05, 01 сентября, 2018
16:05, 01 сентября, 2018
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#образование\n#Ижевск\n#реклама\n#Удмуртия\n#школа\n#Администрация
Фото: ИА "Сусанин"
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Школу построили в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Ижевск. Удмуртия. Новое здание школы №46 Ижевска открыло двери для учеников 1 сентября 2018 года. В этом году сюда пришли 130 первоклассников.

Новое здание школы построили в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» на месте снесённого старого.

Общая стоимость строительства - 433,39 тыс. рублей. 146 тыс. из них - на оборудование школы.

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Новое здание рассчитано на 825 мест. Современное здание поможет разгрузить другие образовательные учреждения микрорайона «Соцгород», где сейчас идет активное жилищное строительство. Временно исполняющий полномочия Главы г. Ижевска Сергей Задорожный отметил, что «Школа индивидуальна и уникальна: здесь два спортзала, столовая, современный информационно-библиотечный центр, лингафонный кабинет, медицинский блок и спортивная площадка. В школе есть интерактивные панели, 3d-принтеры».

Как отметила вице-премьер Анастасия Муталенко, ей самой хотелось бы поучиться в такой школе. «Мы видим, что наши современные школы идут за нашими современными детьми. Компьютерные классы оснащены по последнему слову техники, детям интересно», - сказала Муталенко.

Сергей Задорожный, в свою очередь, отметил, что в 2019 году откроется новая школа на улице Леваневского в Ижевске.

«Ижевск смотрится прекрасно, благодаря активности людей, которые здесь живут, работают и возглавляют город и регион, смогли построить эту школу. Благодаря качественной работе удалось построить ещё одну школу», - поделилась с журналистами директор департамента управления имущественным комплексом и конкурсных процедур Минпросвещения России Ирина Петрунина.

16:05, 01 сентября, 2018
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#образование\n#Ижевск\n#реклама\n#Удмуртия\n#школа\n#Администрация

 

 

 


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