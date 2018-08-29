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Всех учащихся школ Удмуртии обеспечат бесплатными учебниками

15:05, 29 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
15:05, 29 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
118
0
#образование\n#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа
118
0

Деньги на них выделил республиканский бюджет.

Ижевск. Удмуртия. В 2018 году из бюджета Удмуртской Республики на обеспечение общеобразовательных организаций учебниками выделили 243,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

Уточняется, что 170,2 млн рублей из этой суммы выделят на учебники для школ республики; 70,2 млн рублей — средства субвенций, переданных в муниципальные бюджеты на обеспечение учебного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях; 3,5 млн рублей — на обеспечение школ региональными учебными изданиями.

Минобрнауки Удмуртии уже закупило основную часть учебников в соответствии с заказами государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. В министерстве заверили, что к началу нового учебного года всех учащихся школ обеспечат бесплатными учебниками. 

Напомним, ранее министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова сообщила, что на приобретение учебников выделят 178 млн рублей. Министр выразила надежду, что никаких проблем с учебниками в республике не возникнет.

15:05, 29 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
118
0
#образование\n#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа

 

 

 


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