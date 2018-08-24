Удмуртия потратит беспрецедентную сумму на покупку школьных учебников

На приобретение книг на 2018-2019 учебный год из республиканского бюджета выделено 178 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии из бюджета выделили 178 млн рублей на покупку школьных учебников на 2018-2019 учебный год. Как отметила министр образования и науки республики Светлана Болотникова, это колоссальная сумма.

«В этом году нам выделена полная сумма на приобретение учебников - 178 млн рублей и бюджета республики. Это колоссальная сумма для Удмуртской Республики, поэтому я очень надеюсь, что никаких проблем с учебниками у нас не возникнет», - сообщила Болоникова журналистам во время республиканского салона образования.

Напомним, что ранее называлась сумма в 171,8 млн рублей.