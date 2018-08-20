Более 2 млрд рублей требуется на ремонт детских садов и школ Удмуртии

В республике продолжается инвентаризация социальных объектов.

Ижевск. Удмуртия. На обновление детских садов и школ в Удмуртии необходимо более 2 млрд рублей. По слова главы республики Александра Бречалова, образовательным учреждениям требуется капитальный ремонт.

Начать реконструкцию объектов планируется в 2019 году. В этом году ремонтной компании не удалось стартовать из-за того, что расходились цифры и объемы планируемых работ.

Инвентаризация соцобъектов в Удмуртии продолжается. По словам властей, это необходимо, чтобы определить наиболее проблемные объекты.