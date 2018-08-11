Не сдавшим экзамен в первый раз дадут шанс вновь пройти испытание.

Ижевск. Удмуртия. Школьники из Удмуртии смогут пересдать ЕГЭ в сентябре. Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики, экзамен проведут на базе школы №57.

Не сдавшим экзамен в первый раз дадут шанс вновь пройти испытание по русскому языку и математике (базовый уровень).

«Принять участие в ЕГЭ в сентябре имеют право учащиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11-го класса либо получившие неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам», - отмечают в образовательном ведомстве.

Заявления на пересдачу принимают до 20 августа.