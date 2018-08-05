Школьники из Удмуртии стали победителями национального конкурса «Ученик года – 2018»

В этом году в мероприятии приняли участие 180 учеников 9–11 классов из 51 субъекта России.

Ижевск. Удмуртия. Семеро школьников из Удмуртии победили в национальном конкурсе «Ученик года – 2018». В этом году в мероприятии приняли участие 180 учеников 9–11 классов из 51 субъекта России, сообщает пресс-служба Минобразования региона.

Школьники соревновались в номинациях: «За высокие достижения в учебной деятельности», «За высокие достижения в творческой деятельности», «За высокие достижения в спорте», «За высокие достижения в общественной деятельности».

Победителям присудили премии 100 тыс. рублей.

Среди призеров и лауреатов: Мария Медведева (Подшиваловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. П. Зайцева), Мария Черепанова (молодежный центр «Спутник»), Мария Данилова (Нылгинская средняя общеобразовательная школа), Сергей Ефимов (Социально-экономический лицей № 45), Иван Шутов (Вавожская средняя школа), Илья Каргашин (Вавожская средняя общеобразовательная школа) и Игорь Михайлов (Кулюшевская средняя общеобразовательная школа).